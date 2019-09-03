Bugünkü
Takvim

9 milyon ’ya Galacticos! Galatasaray yönetimi de çok büyük iş başardı

için 5 milyon ödeyen Aslan; Seri’ye 1.5 milyon, ’a 600 bin, Andone’ye 700 bin Euro ödedi... Falcao, Nzonzi, Babel gibi yıldızlara bonservis ve kiralama ücreti ödemedi. 9 milyon Euro'ya takımı yeniden dizayn etti.

9 milyon Euro’ya Galacticos

G.Saray Yönetimi zaman zaman çok eleştirildi. nedeniyle taraftarların hedefi oldu. Ancak günün sonunda büyük iş başardılar. Cimbom, transfer sezonunun başında Luyindama'nın bonservisini Standart Liege'den aldı ve bunun için 5 milyon Euro ödedi. Sadece 4.1 milyon Euro ödeyerek ise yıldızları bitirdi.



SERİ İÇİN 1.5 MİLYON EURO
Cimbom, Michael Seri için 1.5 milyon kiralama ücreti ödedi. Emre Mor ve Ozornwafor için ise kasasından 900 bin çıkardı. Andone için 700 bin, Lemina için ise 1 milyon Euro ödendi.



YILDIZLAR TOPLULUĞU KADRO
Aslan, Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Mario Lemina gibi isimlere ise ücret ödemedi. Bu transferler, yönetime artı olara yazdı.



CAMİADAN DA GEÇER NOT!
G.Saray camiası kasadan sadece 8.1 milyon Euro çıkarak yapılan transferleri başarı olarak nitelendirdi. Taraftarlar, "Yönetim daha ne yapsın. Bu isimleri almak büyük iş" yorumu yaptı.

3 YIL İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Galatasaray, Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a bildirdi...
G.Saray'ın Radamel Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a açıkladı. Kolombiyalı golcü için Monaco'ya bonservis ödenmeyeceği açıklanırken, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 33 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan her yıl için 5 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.



G.Saray'ın Falcao için paylaştığı 'alev' emojisine Kolombiyalı esprili bir yanıt verdi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri9 milyon Euro’ya Galacticos! Galatasaray yönetimi transferde çok büyük iş başardı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri