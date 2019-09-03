G.Saray Yönetimi zaman zaman çok eleştirildi. Transfer nedeniyle taraftarların hedefi oldu. Ancak günün sonunda büyük iş başardılar. Cimbom, transfer sezonunun başında Luyindama'nın bonservisini Standart Liege'den aldı ve bunun için 5 milyon Euro ödedi. Sadece 4.1 milyon Euro ödeyerek ise yıldızları bitirdi.







SERİ İÇİN 1.5 MİLYON EURO

Cimbom, Michael Seri için 1.5 milyon kiralama ücreti ödedi. Emre Mor ve Ozornwafor için ise kasasından 900 bin Euro çıkardı. Andone için 700 bin, Lemina için ise 1 milyon Euro ödendi.







YILDIZLAR TOPLULUĞU KADRO

Aslan, Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Mario Lemina gibi isimlere ise ücret ödemedi. Bu transferler, yönetime artı olara yazdı.







CAMİADAN DA GEÇER NOT!

G.Saray camiası kasadan sadece 8.1 milyon Euro çıkarak yapılan transferleri başarı olarak nitelendirdi. Taraftarlar, "Yönetim daha ne yapsın. Bu isimleri almak büyük iş" yorumu yaptı.



3 YIL İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a bildirdi...

G.Saray'ın Radamel Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a açıkladı. Kolombiyalı golcü için Monaco'ya bonservis ödenmeyeceği açıklanırken, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 33 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan her yıl için 5 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.





G.Saray'ın Falcao için paylaştığı 'alev' emojisine Kolombiyalı esprili bir yanıt verdi