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  • 03.09.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 15:50

'ya sevk edildi

Son dakika haberine göre 'ya sev edildi. Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştıkları maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi.

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