Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiği öğrenildi.
Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiği öğrenildi.
Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.
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