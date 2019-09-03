Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kadrosuna yeni katılan isimler için Türk Telekom Stadyumu'nda 4 Eylül Çarşamba günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Galatasaray, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir. Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır. Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz."