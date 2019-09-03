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  • 03.09.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 11:25

'dan flaş açıklama! Türk Telekom Stadı'nda imza şov

Transfer sezonunun en hızlı ekibi , resmi sitesinden bir açıklama yaparak yeni yıldızlar için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada törenin Çarşamba günü saat 19.05'te başlayacağı ve taraftara açık olacağı bildirildi.

Galatasaray'dan imza töreniyle ilgili flaş açıklama

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan , kadrosuna yeni katılan isimler için Türk Telekom Stadyumu'nda 4 Eylül Çarşamba günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Galatasaray, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir. Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır. Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz."

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