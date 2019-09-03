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Andone&Lemina imzaladı

1 yıllığına kiraladığı Andone’ye 2.5 milyon , Lemina’ya ise 2 milyon 50 bin Euro ödeyecek.

Andone&Lemina imzaladı
Cimbom yeni transferleri Florin Andone ve Mario Lemina ile dün resmi sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki golcü Andone için kulübü Brighton'a 700 bin , oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. , deneyimli orta saha oyuncusu Lemina için ise Southampton'a 1 milyon Euro ödeyecek. Gabonlu oyuncuise 2 milyon 50 bin Euro alacak.

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