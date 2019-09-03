Andone&Lemina imzaladı

Cimbom yeni transferleri Florin Andone ve Mario Lemina ile dün resmi sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki golcü Andone için kulübü Brighton'a 700 bin Euro, oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Cimbom, deneyimli orta saha oyuncusu Lemina için ise Southampton'a 1 milyon Euro ödeyecek. Gabonlu oyuncuise 2 milyon 50 bin Euro alacak.
- Spor
- 03.09.2019
- Gazete
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