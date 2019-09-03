Galatasaray, Kasımpaşa'dan geçtiğimiz sezon 10+3 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi Belçika ekibi Club Brugge'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.

OPSİYON BRUGGE'DA

Sarı-Kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamayla transferdeki detayları paylaştı. Buna göre Brugge, Galatasaray'a 3.35 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ancak oyuncunun bu sezon için kalan net 2.11 milyon Euro'luk sabit transfer ücreti Galatasaray tarrafından ödenecek. Belçika temsilcisi Diagne'nin satın alma opsiyonuna da sahip. Belçika ekibi bunun için Galatasaray'a 13 milyon Euro ödemek zorunda.



YILDIZI BARIŞMADI

Diagne, Galatasaray'a geldiği günden bu yana sorunlar yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'la yıldızı bir türlü barışmadı. Fatih hocayla sorunlar yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadı ve Galatasaray'daki macerası kısa sürdü.



G.SARAY'A KARŞI FORMA GİYECEK

Senegalli yıldız golcü Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'a transfer oldu. Diagne, Aslan'a karşı forma giyecek.





