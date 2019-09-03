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13 milyon ’ya alınan Diagne zar zor kiralandı

G.Saray, ve Florin Andone leri sonrası ’yi ’a kiraladı. Cimbom, Senegalli yıldızın kiralanmasından ancak 1.2 milyon kazanacak...

Diagne’de hayal kırıklığı

Galatasaray, 'dan geçtiğimiz sezon 10+3 milyon 'ya ettiği Mbaye Diagne'yi ekibi Club Brugge'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.

OPSİYON BRUGGE'DA
Sarı-Kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamayla transferdeki detayları paylaştı. Buna göre Brugge, 'a 3.35 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ancak oyuncunun bu sezon için kalan net 2.11 milyon Euro'luk sabit transfer ücreti Galatasaray tarrafından ödenecek. Belçika temsilcisi Diagne'nin satın alma opsiyonuna da sahip. Belçika ekibi bunun için Galatasaray'a 13 milyon Euro ödemek zorunda.

YILDIZI BARIŞMADI
Diagne, Galatasaray'a geldiği günden bu yana sorunlar yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'la yıldızı bir türlü barışmadı. Fatih hocayla sorunlar yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadı ve Galatasaray'daki macerası kısa sürdü.

G.SARAY'A KARŞI FORMA GİYECEK
Senegalli yıldız golcü , Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan 'a transfer oldu. Diagne, Aslan'a karşı forma giyecek.


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