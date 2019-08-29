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  • 29.08.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:59

'da sesleri! , kaç yaşında?

'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Falcao transferinde olumlu haber bekleyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Galatasaray'ın, kariyerine Tunus'ta devam eden Cezayirli futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, , kaç yaşında?

Galatasaray'da Youcef Belaili sesleri!

transfer haberleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Falcao transferi ile mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'ın Tunus'ta Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü. Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan , kaç yaşında? İşte Youcef Belaili ile ilgili merak edilenler...

Cezayir basınından DZ Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin olumlu sonuçlanması için Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması gerektiği bilgisi verildi.

YOUCEF BELAILI KİMDİR?

Youcef Belaili, 14 Mart 1992 tarihinde dünyaya geldi. Doğduğu şehir Oran'da futbola başladı. CABBA U 21 takımından MC Oran'a 2010 yılında geçti.

2012 yılında Tunus'taki Esperance takımına transfer oldu. 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına imza attı. Cezayir'in USM Alger takımına ise 2014 yılında geçti. Sonrasında Fransa'nın SCO Angers takımında 2017-2018 sezonunda oynadıktan sonra Esperance takımına geri döndü.

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