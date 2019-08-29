Galatasaray'a Diagne'den müjdeli haber geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim transfer bütçesini artıya getirmek için Senegalli futbolcuyu elden çıkarmaya çalışırken Rus ekiplerinden Spartak Moskova golcü oyuncu için 9 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Rus kulübünün Senegalli futbolcuyla da maaş konusunda bir pazarlık yapacağı ve ikna ederse imzaların atılacağı öğrenildi. Diagne'nin S.Moskova'dan yıllık 3.5 milyon Euro istediği konuşuluyor.
HER AN YOLLAR AYRILABİLİR
G.Saray Diagne'yi satmak için kulüp ararken Spartak Moskova'nın golcü star için yaptığı teklif yönetimi sevindirdi.
Rus kulübünün Senegalli futbolcuyla da maaş konusunda bir pazarlık yapacağı ve ikna ederse imzaların atılacağı öğrenildi. Diagne'nin S.Moskova'dan yıllık 3.5 milyon Euro istediği konuşuluyor.
HER AN YOLLAR AYRILABİLİR
G.Saray Diagne'yi satmak için kulüp ararken Spartak Moskova'nın golcü star için yaptığı teklif yönetimi sevindirdi.
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