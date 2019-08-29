Bugünkü
Takvim

’ın satmaya çalıştığı Diagne’ye talip oldu

’ın bütçesini artıya getirmek için satmaya çalıştığı Senegalli Mbaye Diagne'ye Rus ekibi 9 milyon Euro’luk teklif yaptı.

Moskova piyangosu
'a Diagne'den müjdeli haber geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim bütçesini artıya getirmek için Senegalli futbolcuyu elden çıkarmaya çalışırken Rus ekiplerinden golcü oyuncu için 9 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.



Rus kulübünün Senegalli futbolcuyla da maaş konusunda bir pazarlık yapacağı ve ikna ederse imzaların atılacağı öğrenildi. Diagne'nin S.Moskova'dan yıllık 3.5 milyon Euro istediği konuşuluyor.



HER AN YOLLAR AYRILABİLİR
G.Saray Diagne'yi satmak için kulüp ararken Spartak Moskova'nın golcü star için yaptığı teklif yönetimi sevindirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray’ın satmaya çalıştığı Diagne’ye Spartak Moskova talip oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri