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  • 29.08.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 12:39

Son dakika: Kasımpaşa Quaresma'yı resmen açıkladı

Son dakika haberine göre 'ın yollarını ayırmak istediği , ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Açıklamayı Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hilmi Öksüz yaptı.

Büyük bomba! Quaresma'yı resmen açıkladılar

Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu , Kasımpaşa yolunda.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.

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