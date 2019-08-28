Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız ismin transferinde artık mutlu sona gelindi. İşte Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Monaco yönetiminin aldığı flaş Falcao kararı ve transferde yaşanan son dakika gelişmesi...
28.08.2019 23:57
- Son Güncelleme: 28.08.2019 23:57
DİĞER GALERİLER