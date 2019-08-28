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Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız ismin transferinde artık mutlu sona gelindi. İşte Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Monaco yönetiminin aldığı flaş Falcao kararı ve transferde yaşanan son dakika gelişmesi...

28.08.2019 23:57 - Son Güncelleme: 28.08.2019 23:57
Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Sarı-kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyordu.

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco, Galatasaray'ın Falcao ile her konuda anlaşmasına rağmen sarı-kırmızılılara transferde zorluk çıkarmıştı.

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Öyle ki Galatasaray, Falcao için yaptığı her girişimde Monaco ikinci başkanı Oleg Petrov engeline takılıyordu.

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Monaco'nun direnci kırıldı...

Petrov, yaptığı açıklamalarında bu sezon çift forvetle oynamak istediklerini belirtmiş ve Falcao'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.

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