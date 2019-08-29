Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda mücadele eden Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek ilk karşılaşmada avantaj yakalamıştı. Trabzonspor bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarındaki 129. maçkına çıkacak. Peki, Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.