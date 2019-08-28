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  • 28.08.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 08:49

'da Maicon için şok teklif | Son dakika haberleri

, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor. Yönetim, Brezilyalı stoper Maicon'u 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr Riyad'ın satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi.

Cimbom'da Maicon için şok teklif
Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti. Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da 'nın ilgisi var. Falcao ine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: MaiconRoque…

SATIŞA GEREK KALMAYACAK
Şubat ayında 'a kiralanan Maicon'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Brezilyalı stoperi 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve Maicon için 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis öderse, Galatasaray'In FFP sorunu ortadan kalkacak. Oyuncu satmak zorunda kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Luyindama'yı da Şampiyonlar Ligi listesine ekleyebilecek.

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