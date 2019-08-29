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Terim önünde antrenörlük kariyerinde 400. maçına çıkacak

Fatih Terim’den 4’üncü dalya
G.Saray Fatih Terim, Süper Lig'de antrenörlük kariyerindeki 400. maça çıkmaya hazırlanıyor.Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada Türkiye'de 400. kez lig maçında görev yapmış teknik adam olacak.

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