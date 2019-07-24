Galatasaray-Augsburg maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'e 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak. İlk hazırlık maçından 3-2 mağlubiyet alan Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak isteyecek. Peki, Galatasaray-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Augsburg arasındaki maç heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray - Augsburg maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY, BORDEAUX İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampta bulunan Galatasaray, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'ni (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, ayrıca 11 Ağustos'ta İtalya'nın Fiorentina takımıyla hazırlık maçı yapacak.