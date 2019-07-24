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Banega ayrılığa hazır

İspanyol basını, Sevilla’nın Nemanja Gudelj’i de transfer etmesinin ardından Banega’nın ayrılığına izin vereceğini yazdı.

Banega ayrılığa hazır
Ever Banega'nın transferine izin vermeyen Sevilla dün orta alana bir transfer daha yaptı ve Nemanja Gudelj'i kadroya kattı. İspanyol basını bu gelişme sonrası Banega'nın takımdan ayrılacağını yazdı. Ancak Galatasaray'ın Seri transferi sonrası Arjantinli yıldızı gündeminden çıkarıp çıkarmadığı merak konusu.

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