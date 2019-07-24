Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, Galatasaray'ın markajında. Galatasaray taraftarları sosyal medyada 'Falcao nöbeti' tutuyor. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.