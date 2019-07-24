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  • 24.07.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:08

Falcao'nun eşinden taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen ve uzun süredir 'ın gündemine olan Kolombiyalı golcü 'nun şarkıcı eşi 'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım... Lorelei Taron, Nusr-et'in Miami şubesinden paylaşımda bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, Galatasaray'ın markajında. Galatasaray taraftarları sosyal medyada 'Falcao nöbeti' tutuyor. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

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