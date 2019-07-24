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'da fırtınası! Futbolculara adeta komando eğitimi veriyor

’ın ’nın Seefeld kasabasında devam eden kampında fırtınası esiyor... Tecrübeli kondisyoner yaptırdığı farklı ve sert antrenmanlarla futbolcuları a hazırlıyor.

Bartali’nin askerleri
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı esiyor... Sarı- Kırmızılı takımı a çok farklı ve sert idmanlarda hazırlayan İtalyan kondisyoner dün futbolcuları Seefelder Spitze dağına çıkardı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bartali, 2 bin 200 metrede yapılan çalışmada kondisyon idmanı yaptırdı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündeme otururken, taraftarlar
Bartali'ye övgü yağrırdı.



KOMANDO MARŞI SÖYLENDİ
Önceki gün yapılan gerçekleşen yüksek tempolu kros çalışmasında da futbolcuların komando marşı söylemesi dikkat çekmişti.



YENİ SEZONA NASIL YANSIYACAK?
Ocak ayında göreve gelen Bartali geçen sezonun ilk yarısında yaşanan fiziki sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyor. Yapılan sert idmanların sezona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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