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İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Terim'in istediği isimlerle kadroyu güçlendirmeye çalışan yönetim birçok yıldız isimle transfer pazarlıklarında son aşamaya kadar geldi. İlk açıklamaların Emre Mor ve Falcao için olması beklenirken, Terim'in hayalindeki 11'de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i...

23.07.2019 16:25 - Son Güncelleme: 23.07.2019 16:29
İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için kafasındaki 11'i oluşturdu.

İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

Fotomaç'ın haberine göre işte Banega ve Falcao transferleriyle oluşacak Galatasaray'ın rüya 11'i, yedekleri ve gönderilmesi beklenen isimleri;

İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

İLK 11

MUSLERA

İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

LINNES

İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

LUYINDAMA

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