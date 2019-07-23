İşte Fatih Terim'in hayalindeki Galatasaray'ın ilk 11'i...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Terim'in istediği isimlerle kadroyu güçlendirmeye çalışan yönetim birçok yıldız isimle transfer pazarlıklarında son aşamaya kadar geldi. İlk açıklamaların Emre Mor ve Falcao için olması beklenirken, Terim'in hayalindeki 11'de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i...

23.07.2019 16:25 - Son Güncelleme: 23.07.2019 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





