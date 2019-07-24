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Luyindama’ya Ada kancası

İngiliz basını, G.Saray’a 8 milyon ’ya mal olan Kongolu stoper için A.Villa’nın 12 milyon Euro teklif edeceğini yazdı

Luyindama’ya Ada kancası
Geçen sezon devre arasında Standart Liege'den Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Christian Luyindama'ya talip var.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
İngiliz basını, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'nın Kongolu stoper için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Luyindama'nın Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya mal olduğunu yazan gazeteler, resmi görüşmelerin çok kısa süre içinde başlayacağını da duyurdu.

ONAY VERİLMESİ ÇOK ZOR
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kilit isimlerinden Luyindama'nın satışına Galatasaray yönetiminin onay vermesinin çok zor olduğu da ifade ediliyor.

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