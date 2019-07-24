Fatih Terim'den Radamel Falcao transferi için onay alan Galatasaray yönetimi kesinin ağzını sonuna kadar açtı... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı süper yıldızla yaptığı teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Falcao'ya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edildi.
- Spor
- 24.07.2019
- Gazete
Galatasaray'ın Falcao ile yaptığı pazarlığın detaylarına Takvim ulaştı! İşte çılgın Falcao teklifi...
Cimbom Falcao için kesenin ağzını açtı. 2+1 yıl sözleşme teklif eden yönetim, astronomik bir rakamı gözden çıkardı. Monaco’dan 7.8 milyon Euro alan Falcao’ya 4.5 milyon Euro maaş, lig şampiyonluğu için 500 bin Euro, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur için 500 bin Euro, çeyrek final içinse 1 milyon Euro’luk bonus teklifi yapıldı.
Fatih Terim'den Radamel Falcao transferi için onay alan Galatasaray yönetimi kesinin ağzını sonuna kadar açtı... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı süper yıldızla yaptığı teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Falcao'ya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.