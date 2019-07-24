'dentransferi için onay alanyönetimi kesinin ağzını sonuna kadar açtı... Sarı-Kırmızılılar'ınsüper yıldızla yaptığı teklifin detaylarınaulaştı. Alınan bilgilere göre'ya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edildi.