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'ın Falcao ile yaptığı pazarlığın detaylarına Takvim ulaştı! İşte çılgın Falcao teklifi...

Cimbom Falcao için kesenin ağzını açtı. 2+1 yıl sözleşme teklif eden yönetim, astronomik bir rakamı gözden çıkardı. ’dan 7.8 milyon alan Falcao’ya 4.5 milyon Euro maaş, lig şampiyonluğu için 500 bin Euro, ’nde ikinci tur için 500 bin Euro, içinse 1 milyon Euro’luk bonus teklifi yapıldı.



Fatih Terim'den Radamel Falcao transferi için onay alan Galatasaray yönetimi kesinin ağzını sonuna kadar açtı... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı süper yıldızla yaptığı teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Falcao'ya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif edildi.

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