Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de sezonun başlamasına yaklaşık bir ay kala takımların transfer haberleri taraftarları heyecanlandırıyor. Fenerbahçe, son olarak Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Allahyar Sayyadmanesh'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Sayyadmanesh kaç yaşında ve nereli? Allahyar Sayyadmanesh hangi takımlarda oynadı?

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amul şehrinde dünyaya geldi.

1,82'lik genç forvet ülkesinin ekiplerinden Padideh, Saipa ve Esteghal'de forma giydi. Amol bölgesinde doğan Allahyar U19 takımlarında sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir süredir son dakika transfer haberleri içerisinde adı geçen Allahyar'ın Fenerbahçe'nin stadyumuna gelmesinin ardından takımla anlaştığı kesinleşti.

Daha önce İran'ın Padideh ve Saipa U19 takımlarında oynayan genç futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 821 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyle; Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.