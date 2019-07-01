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  • 01.07.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:12

'ı resmen duyurdu! 3 yıllığına...

Beko, Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ile 3 yıllık sözleşme yapıldığını resmen açıkladı.

F.Bahçe resmen açıkladı! 3 yıllığına...

Sarı lacivertliler; Yunan oyun kurucusu ile yeniden anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki yıldız, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Resmi açıklama şöyle;

" Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, 2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Ailemize katıldığı günden bu yana, takımımızın elde ettiği tüm başarılarda önemli pay sahibi olan ve Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Kostas, son olarak 2018-2019 EuroLeague sezonunun en iyi beşinde Jan Vesely ile kendisine yer bulmuştu.

Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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