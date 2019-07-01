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  • 01.07.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 15:03

'de yeni transfer Allahyar'ın formalı görüntüsü sızdı (Fenerbahçe son dakika transfer i)

Transfer çalışmalarını sürdüren , İstanbul'a getirip stadı gezdirdiği 'i resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç transferi özel bir videoyla taraftarlarına duyurdu.

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yıllık 300 bin euro alacak 29 Haziran 2001 doğumlu Allahyar, 5 yıllık mukavele imzaladı.

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