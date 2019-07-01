Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan Jimmy Durmaz, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi. Durmaz'ın bonservisi elinde bulunuyor.

Havalimanında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" dedi.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.