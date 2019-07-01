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  • 01.07.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:39

Son dakika: için İstanbul'a geldi

Son dakika haberine göre; 'ın transfer listesinde yer alan Türk asıllı İsveçli oyuncu 'ın İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan , geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi. Durmaz'ın bonservisi elinde bulunuyor.

Havalimanında konuşan Jimmy Durmaz, " oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" dedi.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.

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