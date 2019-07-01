Geçtiğimiz sezon savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan F.Bahçe, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal bu bölgeye mutlak olarak takviye isterken Sarı-Lacivertli kurmayla önemli bir hamlede bulundular.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI...
FENERBAHÇELİ yetkililerin Huddersfield'ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Zanka'nın Huddersfield ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI
Premier Lig'den düşen Huddersfield, deneyimli stoperi satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yapmayı başardı.
TEKLİF 3.5 MİLYON EURO...
Fenerbahçe'nin için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu ve 1 yıllık sözleşmesinin kalmasının da avantaj olduğu kaydedildi.
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