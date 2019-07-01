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Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfere de Max Kruse ile başladı. Alman yıldız üç yıllığına sarı lacivertli renklere bağlanırken sözleşmesinde çok konuşulacak bir madde bulunduğu ortaya çıktı. Futbolculuğunun yanı sıra profesyonel bir poker oyuncusu da olan Kruse, bu nedenle sözleşmesine kumar tutkusu ile ilgili özel bir madde ekletti. İşte Max Kruse'un Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmedeki özel detay...

01.07.2019 09:56 - Son Güncelleme: 01.07.2019 10:07
Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer bombasını patlattı...

Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Kruse'nin sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi.

Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Fotomaç'ın haberine göre profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.

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