Max Kruse'un sözleşmesinde şok madde! Yıldız oyuncunun kumar tutkusu nedeniyle...

Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfere de Max Kruse ile başladı. Alman yıldız üç yıllığına sarı lacivertli renklere bağlanırken sözleşmesinde çok konuşulacak bir madde bulunduğu ortaya çıktı. Futbolculuğunun yanı sıra profesyonel bir poker oyuncusu da olan Kruse, bu nedenle sözleşmesine kumar tutkusu ile ilgili özel bir madde ekletti. İşte Max Kruse'un Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmedeki özel detay...

01.07.2019 09:56 - Son Güncelleme: 01.07.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





