Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray'ın istediği yıldızla görüşmeler başladı (Son dakika transfer haberleri)
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray resmi görüşmelere devam ederken araya giren Fenerbahçe bu transferde bir adım öne geçti. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer savaşında son dakika gelişmeleri...
01.07.2019 11:12
- Son Güncelleme: 01.07.2019 11:12
Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Vedat Muriç için Galatasaray ile Fenerbahçe transfer kapışması içindeydi... Kosovalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro + 3 milyon euro şampiyonluk bonusu ücreti dahilinde yüksek bir ücretle transfer edilen Mbaye Diagne'den istediğini alamayan Cimbom, yeni bir golcü araşıyına girmişti.
Senegalli oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi ama Galatasaray Diagne'yi gönderemese de Senegalli'yi zorlayacak ve hatta formasını alacak bir isim istiyordu.
Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmen duyuran Aslan'da iş, forvet transferine kalmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Vedat Muriç için karar kılan Galatasaray'ın önüne çıkan engel ise şoke etkisi yarattı.