Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Galatasaray'ın istediği yıldızla görüşmeler başladı (Son dakika transfer haberleri)

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray resmi görüşmelere devam ederken araya giren Fenerbahçe bu transferde bir adım öne geçti. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer savaşında son dakika gelişmeleri...

01.07.2019 11:12 - Son Güncelleme: 01.07.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





