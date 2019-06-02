Banega Galatasaray'a mı transfer oluyor? Galatasaray orta saha transferi için Arjantinli yıldız Ever Banega'yı gündemine aldı. Sevilla'nın bonservis teklifi istediği Banega için Galatasaray 7 milyon avro önerdi.
Banega Galatasaray'a mı transfer oluyor? Galatasaray orta saha transferi için Arjantinli yıldız Ever Banega'yı gündemine aldı. Sevilla'nın bonservis teklifi istediği Banega için Galatasaray 7 milyon avro önerdi.
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