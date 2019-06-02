Bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Türk pasaportuna sahip İsveçli milli oyuncu, sol açık, 10 numara ve sağ kanatta görev alabiliyor.
FATİH HOCAYLA ÇALIŞMAK İSTİYOR
G.Saray, Jimmy Durmaz'dan sonra Gökhan Töre'nin transferini bitirecek. Töre, Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu, opsiyonlu ve maç başı ücret ağırlıklı sözleşmeyi imzalamaya hazır.
YERLİ TAKVİYE YAPMAK ZORUNDA
G.Saray 22 kişilik Şampiyonlar Ligi oyuncu listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda. Bu yüzden yerli oyuncu transferine de büyük önem veriyor.
FATİH HOCAYLA ÇALIŞMAK İSTİYOR
G.Saray, Jimmy Durmaz'dan sonra Gökhan Töre'nin transferini bitirecek. Töre, Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu, opsiyonlu ve maç başı ücret ağırlıklı sözleşmeyi imzalamaya hazır.
YERLİ TAKVİYE YAPMAK ZORUNDA
G.Saray 22 kişilik Şampiyonlar Ligi oyuncu listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda. Bu yüzden yerli oyuncu transferine de büyük önem veriyor.
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