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'da hedef önce Jimmy sonra Töre

Toulouse ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu Aslan’a ‘Evet’ dedi. G.Saray’ın bir sonraki hedefi ise yine boşta olan eski Beşiktaşlı .

Önce Jimmy sonra Töre
Bonservisi elinde olan oyunculara yönelen , Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Türk pasaportuna sahip İsveçli milli oyuncu, sol açık, 10 numara ve sağ kanatta görev alabiliyor.

​FATİH HOCAYLA ÇALIŞMAK İSTİYOR
G.Saray, 'dan sonra 'nin ini bitirecek. Töre, Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu, opsiyonlu ve maç başı ücret ağırlıklı sözleşmeyi imzalamaya hazır.



YERLİ TAKVİYE YAPMAK ZORUNDA
G.Saray 22 kişilik Şampiyonlar Ligi oyuncu listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda. Bu yüzden yerli oyuncu transferine de büyük önem veriyor.

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