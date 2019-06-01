Yunanistan maçında 45 dakika sahada kalan ve müthiş asistiyle ön plana çıkan Yusuf Yazıcı'ya sadece Trabzonspor taraftarları değil, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da övgüler yağdırdı. 3 büyük takımın taraftarları, "Yusuf Yazıcı çölde vaha gibi. O oyundan çıkınca, Milli Takımın da maçın da tadı kalmadı" yorumları yaptı.
- Spor
- 01.06.2019
- Gazete
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