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gündeme oturdu! Taraftarlardan Yazıcı'ya övgüler

maçında ön plana çıkan 'ya sadece taraftarları değil, , ve taraftarları da övgüler yağdırdı.

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