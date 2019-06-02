Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı dev karşılaşma öncesi son hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız Özbekistan'ı Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 geçti. Maçın 90.dakikasında İrfan Can Kahveci penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı'nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Akhmedov'un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.



GOL: 17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov'un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Akhmedov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

Milli Takımımız, ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. Ömer Ali Şahiner, Efecan Karaca'nın yerine oyuna girerken, Kenan Karaman ise Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil oldu.

56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in güzel ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak açıyı iyi kapatan Eldorbek Suyunov gole izin vermedi.

Milli Takımımız, 57. dakikada Zeki Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un güzel ortasında Kenan Karaman, iyi yükselerek ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Eldorbek Suyunov'dan dönen topu iyi takip eden Zeki Çelik topu ağlarla buluşturdu.

65. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Enes Ünal, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

66. dakikada Milli Takımımız'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşti. Oğuzhan Özyakup yerini Abdülkadir Ömür'e, Enes Ünal ise Ozan Tufan'a bıraktı.

83. dakikada bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Deniz Türüç, Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.

PENALTI KAÇTI!

89. dakikada Gulom Urunov'un Abdülkadir Ömür'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazandık. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Eldorbek Suyunov sağına giden topu yatarak kontrol etmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 Milli Takımımız'ın üstünlüğü ile sona erdi.