Şampiyonluk posterine Diagne’yi photoshop’la eklediler!

Galatasaray, Florya'da geleneksel poster çekimini yaptı. Özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesin giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.
Galatasaray, Florya'da geleneksel poster çekimini yaptı. Özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesin giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.
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