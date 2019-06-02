G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birkaç gün önce Ali Koç'u hedef alarak, "Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor" demişti.
KULÜPLERİN PARASI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün TFF Genel Kurulu'nda, Terim'i kastederek, "Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı" ifadelerini kullandı. Koç'un sözlerinden sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.
SÖZLERİNE ŞAŞIRDIM
Cengiz, "Ali Koç, devletten sonra en büyük işverenlerden biri. Kendisi tek taraflı tasarrufta bulunduğunda tazminat ödemiyor mu? Koç'un sözlerine çok şaşırdım. Fatih Terim parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı" dedi.
HAYYAM'DAN ALINTI
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bir TV programında yaptığı, "Galatasaray'ı hakemlerin şampiyon yaptı" açıklamasına ise çok sert cevap verdi. Galatasaray Başkanı, "Yenilgileri hazmedebilmek bir meziyettir. Hatalardan ders çıkarmak gerekir. Yöneticiler konuşurken öfkelerini gizlesinler... Ömer Hayyam'dan alıntı yapmak istiyorum, "Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş" diyerek sözlerini tamamladı.
CENGİZ DEMİÖREN İLE SOHBET ETTİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, eski federasyon buşkanı Yıldırım Demirören ile sohbet etti. İkili samimi görüntüler verdi.
KULÜPLERİN PARASI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün TFF Genel Kurulu'nda, Terim'i kastederek, "Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı" ifadelerini kullandı. Koç'un sözlerinden sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.
SÖZLERİNE ŞAŞIRDIM
Cengiz, "Ali Koç, devletten sonra en büyük işverenlerden biri. Kendisi tek taraflı tasarrufta bulunduğunda tazminat ödemiyor mu? Koç'un sözlerine çok şaşırdım. Fatih Terim parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı" dedi.
HAYYAM'DAN ALINTI
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bir TV programında yaptığı, "Galatasaray'ı hakemlerin şampiyon yaptı" açıklamasına ise çok sert cevap verdi. Galatasaray Başkanı, "Yenilgileri hazmedebilmek bir meziyettir. Hatalardan ders çıkarmak gerekir. Yöneticiler konuşurken öfkelerini gizlesinler... Ömer Hayyam'dan alıntı yapmak istiyorum, "Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş" diyerek sözlerini tamamladı.
CENGİZ DEMİÖREN İLE SOHBET ETTİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, eski federasyon buşkanı Yıldırım Demirören ile sohbet etti. İkili samimi görüntüler verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.