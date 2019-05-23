Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren sezonun ardından gözler, takımların yeni sezonda yapacağı transferlere çevrildi. Ligin bitmesine bir hafta kala takımların transfer haberleri gündeme bomba gibi düşmeye başladı. Transfer döneminin resmi olarak ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2019-2020 1. transfer ve tescil dönemi tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaz transfer sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, 2018-2019 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti. Ara transfer diye bilinen 2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona ermişti.

Buna göre, 2019-2020 transfer sezonunun da aynı tarihler aralığında gerçekleştirilmesi bekleniyor. TFF tarafından resmi olarak tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.