TÜRKİYE Fenerbahçe'nin çok gizli yürütüğü müthiş operasyonu TAKVİM'den öğrendi. Ersun Yanal'la yollarını ayırıp Abdullah Avcı'yı teknik adamlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basan Sarı- Lacivertli yönetim mutlu sona yaklaşıyor. Yaşanan son gelişmeleri yine TAKVİM açıklıyor.

GÜMÜŞDAĞ DA DOĞRULADI

F.Bahçe dün flaş bir hamle yaparak eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına anlaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Emre futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor" dedi.





BEŞİKTAŞ'A "HAYIR" DEDİ!..

Bu gelişme Abdullah Avcı'nın Sarı- Lacivertli takıma gelme ihtimalini de artırdı. Öte yandan tecrübeli hocanın dün Beşiktaş'la görüştüğü ve yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği ifade ediliyor.

YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK

Avcı birkaç gün içinde Fenerbahçe ile yeni bir görüşme yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Öte yandan yönetim Edin Visca transferi için de çaba harcıyor.



GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı konusundaki haberleri de yorumladı. Gümüşdağ, "Hocamız gitmek isterse cuma gününden (yarın) sonra otururuz konuşuruz" dedi.

TERRANEO YOLLADI YERİ DOLMADI



2015'de Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu gittiği günden bu yana hep arandı, yeri hiç dolmadı.



Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor... Aziz Yıldırım'ın 2008 yılında Newcastle'dan transfer ettiği tecrübeli yıldız 2013'te kısa süre Atletico Madrid formasını giydikten sonra yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Futbolculuğu ve lider kişiliği ile gönüllerde taht kuran Emre 2 şampiyonluk yaşadı. 2015'te Terraneo'nun kararıyla takımdan gönderilen 39 yaşındaki futbolcunun boşluğu doldurulamadı.