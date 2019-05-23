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  • 23.05.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 17:10

yolunda

Başakşehir teknik direktörü 'nın ile sözleşme imzalama aşamasına geldiği iddia edildi. Siyah beyazlıların teklifine olumlu yaklaştığı iddia edilen Avcı'nın kararını bir hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda

yönetimi, takımın başına 'yı getirmek için temaslarına devam ediyor.

Yeni teknik direktörünü belirlemek için bir süre önce çalışmaya başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Avcı, Siyah Beyazlılar'a kesin kararını bildirmedi.

Medipol Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.

Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman kaybemeden transfer çalışmalarına başlayacak.

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