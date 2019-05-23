Galatasaray şampiyonluk kutlaması için geri sayım başladı. Sezonun resmi olarak bitmesine 1 hafta kaldı. Şampiyon Galatasaray, Sivaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. Sürpriz şarkıcıların yer alacağı organizasyon için bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray kupayı ne zaman alacak? İşte merak edilen her şey...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde kutlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

TRÜBÜNLER FİYAT VİP 120 TL WORKINTON 120 TL 113 100 TL 111-112-114-115-124-125-101-102 80 TL 103-123-203-223-110-116-210-216 60 TL 400-401-402-428-429-413-414-415-416-417 50 TL ODEABANK / GÜNEY 1.2. KAT 40 TL ODEABANK / GÜNEY 4. KAT 30 TL

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Galatasaray'ın resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 Futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlarımız 23.05.2019 Perşembe günü saat 15.00'ten 24.05.2019 Cuma saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak %50 indirim ile satın alabilirler. 24.05.2019 Cuma günü saat 15.00'ten sonrası genel satışa çıkacak.

22. Şampiyonluk Kutlaması için mevcut kombine yerinizi 24.05.2019 saat 14.00'e kadar %50 indirimli olarak passo.com.tr den satın alabilirsiniz.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden 24.05.2019 saat 15.00'ten itibaren isim, soyisim ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet satın alabilirler."

GÖSTERİ NASIL OLACAK?

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Şampiyonlık kutlamasında sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi olacak.

LİGDE 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

15 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.