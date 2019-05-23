Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatıyor! Sıradaki isim Visca...

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıcası. Teknik koltuk için Abdullah Avcı ile görüşen Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu bombası patlamıştı. 3. bomba ise istatistikleriyle sallayan Edin Visca!

23.05.2019 11:35 - Son Güncelleme: 23.05.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





