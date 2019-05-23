Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatıyor! Sıradaki isim Visca...
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıcası. Teknik koltuk için Abdullah Avcı ile görüşen Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu bombası patlamıştı. 3. bomba ise istatistikleriyle sallayan Edin Visca!
23.05.2019 11:35
- Son Güncelleme: 23.05.2019 11:45
Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor...
2015'de Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu gittiği günden bu yana hep arandı, yeri hiç dolmadı.
Aziz Yıldırım'ın 2008 yılında Newcastle'dan transfer ettiği tecrübeli yıldız 2013'te kısa süre Atletico Madrid formasını giydikten sonra yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Emre futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor" dedi.
Ersun Yanal'la yollarını ayırıp Abdullah Avcı'yı teknik adamlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basan Sarı- Lacivertli yönetim mutlu sona yaklaşıyor.