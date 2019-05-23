GaleriSpor

Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sezonu 2 kupayla kapatan sarı-kırmızılılarda hedefteki isimlerden biri Franck Ribery. Bayern Münih ile yollarını ayıran Fransız yıldız için Galatasaray yönetimini teklifini masaya koydu.

23.05.2019 11:08 - Son Güncelleme: 23.05.2019 11:13
Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

Bir hafta içerisinde hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminden Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile prensip anlaşması sağladı.

'BABEL GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN'

Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

Sezon başında kiralanan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması sebebiyle Babel ile birlikte bir sol kanat daha transfer etmek isteyen Cimbom'da hedef Fransız yıldız Franck Ribery...

Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın
Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın