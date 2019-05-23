Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı 'Gel borcunu öde!'
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sezonu 2 kupayla kapatan sarı-kırmızılılarda hedefteki isimlerden biri Franck Ribery. Bayern Münih ile yollarını ayıran Fransız yıldız için Galatasaray yönetimini teklifini masaya koydu.
23.05.2019 11:08
- Son Güncelleme: 23.05.2019 11:13
Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminden Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile prensip anlaşması sağladı.
'BABEL GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN'
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