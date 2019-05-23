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çok daha farklı olacak

satılacak. Mariano sırada! Mitroglou ve Ndiaye ayrılıyor. Onyekuru da kalmayacak gibi. Babel, Douglas ile birlikte bir de 8 numara alınacak. Vlasic için de temaslar süüyor. Değerini bulursa Diagne de satılabilir.

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ŞAMPİYON Galatasaray'da önümüzdeki sezon ciddi değişiklikler yaşanacak. UEFA ile "Sattığın kadar alabilirsin" anlaşması olan Galatasaray ilk iş olarak Luyindama'nın bonservisini almak olacak. Bunun için de oyuncu satılması gerekiyor. Belhanda kesin olarak satılacak. Fatih Terim de buna onay verdi.

BELHANDA'YI AL HİLAL İSTİYOR
Belhanda'yı Gomis'in takımı Al Hilal istiyor. Mariano'nun da satılması ihtimal dahilinde. Mitroglou ve Ndiane ise da olmayacak. Onyekuru'nun da takımda kalma şansı az gözüküyor.

DOUGLAS YA DA ŞENER'DEN BİRİ
G.Saray Babel ile kesin olarak anlaştı. Mariano'nun satılması durumunda Sivaslı Douglas ile Fenerli Şener'den biri alınacak. 8 numaralı oyuncu transferi de söz konusu. 1-2 genç yerli yetenek de takıma katılacak.​

VLASİC İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
'nın yerini doldurmak için de Everton'un oyuncusu Vlasic'in kiralanması gündemde. Bu arada kulübe yakın kaynaklar değerini bulması durumda Mbaye Diagne'nin satışının da mümkün olduğunu ifade ediyor. Diagne satılırsa G.Saray 1 yerine 2 santrfor olacak.

SOLUN PATRONU RYAN BABEL
Kesin anlaşma sağlanan Babel, en kısa sürede 'a gelip sözleşme imzalayacak. Sol kanat ona emanet edilecek.

İSPANYA'DAN SAVANIER iDDiASI​
İspanyol basını Galatasaray'ın Nimes'in asist kralı oyuncusu Teji Savanier'i istediğini yazdı. Haberde Galatasaray ile birlikte Fiorentina ve Montpellier'in de Fransız orta saha oyuncusunu istediği ifade edildi.

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