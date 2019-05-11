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  • 11.05.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 15:43

- | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında lider , 'un konuğu oluyor. Saat 16.00'da başlayan maçın hakemi Serkan Çınar. Galatasaray, Rizespor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Her iki takımın taraftarları maçı canlı izlemeke istiyor. Çaykur Rizespor-Galatasaray arasındaki kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan , ikinci yarının formda ekibi 'a konuk oluyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

STAT: Çaykur Didi
SAAT: 16:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1

TEKNİK DİREKTÖRLER: Fatih Terim ve Okan Burak

Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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