Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY



STAT: Çaykur Didi

SAAT: 16:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

TEKNİK DİREKTÖRLER: Fatih Terim ve Okan Burak

Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne