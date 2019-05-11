Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 16:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1
TEKNİK DİREKTÖRLER: Fatih Terim ve Okan Burak
Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne
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