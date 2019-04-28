Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ümraniyespor engelini aşarak namağlup üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, bu organizasyonda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk yaşayan taım unvanlarına sahip Galatasaray'ın elinden yine kupayı almaya çalışacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası finali ile ilgili tüm detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak 2018-2019 Ziraat Türkiye Kupası final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek. A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın başlangıç saati henüz belirlenmedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 57'nci Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

AKHİSARSPOR'UN YOLU YİNE GALATASARAY İLE KESİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor engelini aşarak namağlup üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, finaldeki rakibi Galatasaray'ın elinden yine kupayı almaya çalışacak. Akhisarspor, yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 yenip eleyen sarı-kırmızılılarla 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak finalde kupalarda son 2 yılda 3'üncü kez rakip olacak. Akigo'nun kupa eşleşmelerinde Galatasaray'ı geçen yıl 2 kez saf dışı bırakması, final öncesi taraftarı umutlandırıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'la karşılaşan Akhisarspor, evindeki ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını ilk kez finale yazdırdı.

Diyarbakır'daki finalde bir başka dev rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Akhisar'ın yolu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'la bu kez Süper Kupa finalinde kesişti. Konya'da 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılarla 5-4 yenen Akigo, bir tarih daha yazıp Süper Kupa'ya uzandı. Bu sezon sarı-kırmızılıları Süper Lig'de evinde 3-0 gibi ezici bir skorla yenen Akhisar, rövanşı ise kaleci Lukac'ın uzatma dakikalarındaki inanılmaz hatasıyla 1-0 kaybetti. Süper Lig'de bu sezon son sıraya demir atan Akhisar, 16 Mayıs'taki finalde kupayı kazanıp lige tutunamazsa yıllar sonra Avrupa'ya giden ilk 1. Lig temsilcisi olacak. Erciyesspor, 2006-07'de küme düşüp kupa finali oynadığı için sonraki yıl 1. Lig'den UEFA Kupası 1. turunda Atletico Madrid'le rakip oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NA GALATASARAY DAMGASI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyerek finale yükselen Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 57.'si düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk elde eden takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

SON 6 SEZONDA 4. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

FATİH TERİM'İN 4. FİNALİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti.

Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.

FİNAL YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak finale yükseldi.

Organizasyona 5. turda dahil olan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı, ikinci müsabakada rakibi ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, son 16 turunda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 ve 4-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde eşleştiği 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor'u sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ikinci müsabakayı 4-2 yitirmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde karşılaştığı Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmandaki maçı 5-2 kazandı ve finalist oldu.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın finalinde 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Akhisarspor ile karşılaşacak.