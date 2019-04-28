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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

Fenerbahçe dün son saniyede attığı golle Trabzonspor karşısında bir puanı kurtarırken, son 4 hafta kala düşme tehlikesi yaşamaktan kurtulamadı. Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası tüm stat sevinç coşkusu yaşarken Ali Koç'un görüntüsü geceye damga vurdu. İşte çok konuşulan o an...

28.04.2019 13:28 - Son Güncelleme: 28.04.2019 13:28
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

Kadıköy'de oynanan maçta taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. 4. sıradaki Trabzonspor puanını 53'e çıkartırken puanı 34'e yükselen sarı lacivertliler, 30. haftayı 14. sırada tamamladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

FIRTINA KADIKÖY'DE DİNDİ!
Trabzonspor, Süper Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligdeki son puan kaybını deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak yaşayan bordo-mavili ekip, sonraki 5 karşılaşmayı kazanmıştı. Bu periyotta Akhisarspor (2-1), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Antalyaspor (4-1), Bursaspor (2-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) maçlarını kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile berabere kalmasına rağmen yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı. Trabzonspor, yenilmediği bu 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

22 YILLIK SERİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı evinde 22 yıllık yenilmezlik serisini son anda kurtardı. Trabzonspor'a Kadıköy'deki son yenilgisini 23 Ağustos 1997'de alan Fenerbahçe, o tarihten sonra oynadığı 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

VALBUENA 'KAFA'SINI KULLANDI
Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı giren Valbuena, sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu. Maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi ve 90+6 dakikada beraberlik golünü kaydetti. Yıldız oyuncu gol sevincinde de kafasını kulladığını ifade eden bir hareketle yaşadı.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı