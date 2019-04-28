Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...

VALBUENA 'KAFA'SINI KULLANDI

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı giren Valbuena, sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu. Maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi ve 90+6 dakikada beraberlik golünü kaydetti. Yıldız oyuncu gol sevincinde de kafasını kulladığını ifade eden bir hareketle yaşadı.