Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan kare! Golden sonra Ali Koç...
Fenerbahçe dün son saniyede attığı golle Trabzonspor karşısında bir puanı kurtarırken, son 4 hafta kala düşme tehlikesi yaşamaktan kurtulamadı. Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası tüm stat sevinç coşkusu yaşarken Ali Koç'un görüntüsü geceye damga vurdu. İşte çok konuşulan o an...
FIRTINA KADIKÖY'DE DİNDİ!
Trabzonspor, Süper Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligdeki son puan kaybını deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak yaşayan bordo-mavili ekip, sonraki 5 karşılaşmayı kazanmıştı. Bu periyotta Akhisarspor (2-1), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Antalyaspor (4-1), Bursaspor (2-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) maçlarını kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
VALBUENA 'KAFA'SINI KULLANDI
Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı giren Valbuena, sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu. Maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi ve 90+6 dakikada beraberlik golünü kaydetti. Yıldız oyuncu gol sevincinde de kafasını kulladığını ifade eden bir hareketle yaşadı.