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  • 28.04.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 18:01

Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 0-0 Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bursa'da galip yok!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk etti. Düşme potasında yer alan iki takımın bu önemli maçında gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi. Bursaspor, 30 puanla 16. sırada yer alırken Akhisarspor 25 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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