Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 0-0 Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk etti. Düşme potasında yer alan iki takımın bu önemli maçında gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi. Bursaspor, 30 puanla 16. sırada yer alırken Akhisarspor 25 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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