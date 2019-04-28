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  • 28.04.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 14:31

Lyon'un başına geçiyor

22 sene çalıştırdığı 'den geçtiğimiz yıl ayrılan ve yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan ile ilgili Fransız gazetesi L'Equipe'ten bomba bir iddia geldi.

Avrupa futbolunda bomba patlıyor

Fransızların dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre önümüzdeki sezon sonunda Bruno Genesio ile yollarını ayıracak olan Lyon, önümüzdeki sezon için Wenger ile görüşmelere başladı.

Haberde Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın 69 yaşındaki teknik adamı 'daki yetkileriyle donatmak istediği ve takımın sportif anlamda tek sorumlusu olarak düşündüğü ifade edildi.

Öte yandan Lyon'un efsanevi futbolcularından Brezilyalı frikik ustası Juninho Pernambucano'nun da Wenger'in yardımcılığını üstlenebileceği öğrenildi.

Wenger'in şu sıralar Aulas'ın danışmanlığını yapan Gerard Houllier ile olan iyi ilişkilerinin de usta hocanın Lyon'un başına geçme ihtimalini arttırdığı kaydedildi.

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