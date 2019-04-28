Adım adım mucizeye! Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi

şampiyonluk ümitleri yeniden yeşerdi...hafta sonunda liderin 13 puan gerisinde olanikincilik hesapları yaparkenin 5 haftadapuan kaybetmesiyle birlikte kendilerini bir anda zirve yarışının içinde buldu. Ligde arka arkaya 5 kez kazanankalan 5 maçını galip bitirir,r de en az 3 puan kaybederse şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek.Göztepe önünde aldığı yenilgiyle yeniden umutlanan Beşiktaş'ta gözler bugünkü Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş dünkü idman öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyet sözü aldı. Tecrübeli hoca, "Şans yeniden kapımızı çaldı. Bu fırsatı kaçırmamak için canınızı dişinize takın. Çıkın her şeyinizi ortaya koyarak çıkışınızı sürdürün" dedi.'de sonmaçtır galip gelenbugün'nü ağırlıyor.in yenilmesiyle yeniden şampiyonluk potasının içine giren'ınile oynayacağı maç'ta saat'da başlayacak. Maçıyönetecek.galip gelirse'le arasındaki puan farkı'e inecek.takımda cezalı ve sakat olanbugün oynamayacak.