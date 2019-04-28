Adım adım mucizeye! Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi

Beşiktaş'ta şampiyonluk ümitleri yeniden yeşerdi... 24. hafta sonunda lider Başakşehir'in 13 puan gerisinde olan Siyah-Beyazlılar ikincilik hesapları yaparken Başakşehir'in 5 haftada 10 puan kaybetmesiyle birlikte kendilerini bir anda zirve yarışının içinde buldu. Ligde arka arkaya 5 kez kazanan Beşiktaş kalan 5 maçını galip bitirir, Başakşehir de en az 3 puan kaybederse şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek.
Başakşehir'in Göztepe önünde aldığı yenilgiyle yeniden umutlanan Beşiktaş'ta gözler bugünkü Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş dünkü idman öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyet sözü aldı. Tecrübeli hoca, "Şans yeniden kapımızı çaldı. Bu fırsatı kaçırmamak için canınızı dişinize takın. Çıkın her şeyinizi ortaya koyarak çıkışınızı sürdürün" dedi.
KARTAL ŞAMPİYONLUK AŞKINA!
Süper Lig'de son 5 maçtır galip gelen Kartal bugün Ankaragücü'nü ağırlıyor. Başakşehir'in yenilmesiyle yeniden şampiyonluk potasının içine giren Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Kartal galip gelirse Başakşehir'le arasındaki puan farkı 3'e inecek. Siyah-Beyazlı takımda cezalı ve sakat olan Medel bugün oynamayacak.
Başakşehir'in Göztepe önünde aldığı yenilgiyle yeniden umutlanan Beşiktaş'ta gözler bugünkü Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş dünkü idman öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyet sözü aldı. Tecrübeli hoca, "Şans yeniden kapımızı çaldı. Bu fırsatı kaçırmamak için canınızı dişinize takın. Çıkın her şeyinizi ortaya koyarak çıkışınızı sürdürün" dedi.
KARTAL ŞAMPİYONLUK AŞKINA!
Süper Lig'de son 5 maçtır galip gelen Kartal bugün Ankaragücü'nü ağırlıyor. Başakşehir'in yenilmesiyle yeniden şampiyonluk potasının içine giren Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Kartal galip gelirse Başakşehir'le arasındaki puan farkı 3'e inecek. Siyah-Beyazlı takımda cezalı ve sakat olan Medel bugün oynamayacak.
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