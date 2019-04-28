Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Sadık Çiftpınar'a, maç sonu verdiği röportaj nedeniyle 12 maç ceza verilebileceği öğrenildi.
28.04.2019 08:59
- Son Güncelleme: 28.04.2019 09:00
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin son saniyede attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar müsabakanın ikinci devresinde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Kırmızı kartla ihraç edilen Sadık Çiftpınar maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Talimatlara göre kırmızı kart gören oyuncunun maç sonu demeç vermesi halinde ekstra ceza alabiliyor. İşte detaylar...