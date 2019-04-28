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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Sadık Çiftpınar'a, maç sonu verdiği röportaj nedeniyle 12 maç ceza verilebileceği öğrenildi.

28.04.2019 08:59 - Son Güncelleme: 28.04.2019 09:00
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Karşılaşma Fenerbahçe'nin son saniyede attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar müsabakanın ikinci devresinde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Kırmızı kartla ihraç edilen Sadık Çiftpınar maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a büyük şok! 12 maç ceza yolda

Talimatlara göre kırmızı kart gören oyuncunun maç sonu demeç vermesi halinde ekstra ceza alabiliyor. İşte detaylar...

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