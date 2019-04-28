Bugünkü
Takvim

Liderlik onun ruhunda var!

Geçmiş yıllarda ligin son düzlüğünde birçok şampiyonluk kazanan G.Saray, yarın ’u mağlup ederse 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturacak.

Liderlik onun ruhunda var!
Fatih Terim'li , yeni bir şampiyonluk hikayesi için geri sayıma geçti. Terim ile birlikte geçmiş yıllarda ligin son düzlüğünde birçok şampiyonluk yaşayan Cimbom, yarın Atiker Konyaspor'u mağlup ederse 20 hafta sonra averajla da olsa zirveye yerleşecek. Aslan, 4 hafta kala büyük bir avantaja sahip olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLiderlik onun ruhunda var!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri