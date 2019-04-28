Liderlik onun ruhunda var!

Fatih Terim'li Galatasaray, yeni bir şampiyonluk hikayesi için geri sayıma geçti. Terim ile birlikte geçmiş yıllarda ligin son düzlüğünde birçok şampiyonluk yaşayan Cimbom, yarın Atiker Konyaspor'u mağlup ederse 20 hafta sonra averajla da olsa zirveye yerleşecek. Aslan, 4 hafta kala büyük bir avantaja sahip olacak.
- Spor
- 28.04.2019
- Gazete
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