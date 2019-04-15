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Fenerliler sanal alemde coştu! O yüzyıl bu yüzyıl değil

sanal alemde lılar’ı kızdırdı. En çarpıcı mesaj ise “21. yüzyılda ’de yenilmedik. O yüzyıl bu yüzyıl değil” oldu.

Fenerliler sanal alemde coştu! O yüzyıl bu yüzyıl değil
Hem derbi maç oynandığı sırada hem de derbi sonrasında Fenerbahçeliler sanal alemde adeta coştular. On binlerce tweet atan Sarı-Lacivertli taraftarlar bir çok mesajda ezeli rakiplerini kızdırmayı da başardılar.

NİCE 20 YILLARA ASLANIM
En çarpıcı mesaj ise "21. yüzyılda Kadıköy'de hiç yenilmedik. Zaten o yüzyıl bu yüzyıl değil" oldu. İşte o mesajlar: Bir tek bu senaryo eksikti. Biz 10 kişi kalsak da 'a yenilmiyoruz... Nice 20 yıllara Aslanım... Eljif de artık Fenerbahçeli. Aferin sana çocuk... Geri dönüşün kralıyız. 3-0'dan döndük. 10 kişiyle de döndük...

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