Fenerliler sanal alemde coştu! O yüzyıl bu yüzyıl değil

Hem derbi maç oynandığı sırada hem de derbi sonrasında Fenerbahçeliler sanal alemde adeta coştular. On binlerce tweet atan Sarı-Lacivertli taraftarlar bir çok mesajda ezeli rakiplerini kızdırmayı da başardılar.
NİCE 20 YILLARA ASLANIM
En çarpıcı mesaj ise "21. yüzyılda Kadıköy'de hiç yenilmedik. Zaten o yüzyıl bu yüzyıl değil" oldu. İşte o mesajlar: Bir tek bu senaryo eksikti. Biz 10 kişi kalsak da Galatasaray'a yenilmiyoruz... Nice 20 yıllara Aslanım... Eljif de artık Fenerbahçeli. Aferin sana çocuk... Geri dönüşün kralıyız. 3-0'dan döndük. 10 kişiyle de döndük...
NİCE 20 YILLARA ASLANIM
En çarpıcı mesaj ise "21. yüzyılda Kadıköy'de hiç yenilmedik. Zaten o yüzyıl bu yüzyıl değil" oldu. İşte o mesajlar: Bir tek bu senaryo eksikti. Biz 10 kişi kalsak da Galatasaray'a yenilmiyoruz... Nice 20 yıllara Aslanım... Eljif de artık Fenerbahçeli. Aferin sana çocuk... Geri dönüşün kralıyız. 3-0'dan döndük. 10 kişiyle de döndük...
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