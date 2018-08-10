Ramil Guliyev tarih yazdı

Ramil Guliyev'den tarihi zafer... Milli sporcumuz Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede 19.76'lık derecesiyle rakiplerine fark atarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuz başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Ramil'in yarıştaki harika performansı tribünlerdeki seyircileri de adeta büyüledi.



EN İYİ 2. DERECEYİ ELDE ETTİ

Berlin'de 19.76'lık derecesiyle şampiyon olan Guliyev, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede tüm zamanların en iyi 2. derecesini elde ederek adını tarihe yazdırdı. Bu kulvarda birinci sırada 19.72'lik derecesiyle Pietro Mennea var.



MADALYALARA AMBARGO KOYDU

Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna Berlin'de rekor kırarak ulaşan Ramil Guliyev, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da erkekler 200 metrede altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmişti.



ŞAMPİYONDAN ASKER SELAMI

Erkekler 200 metrede 19.76'lık derecesiyle Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Ramil Guliyev, yarış bitiminde ay-yıldızlığı bayrağımızı sırtına geçirdi ve 'asker selamı' verdi.









BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMİL'E TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyon olan milli sporcumuz Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. Guliyev'in Erdoğan'la konuştuğu esnada hayli heyecanlı olduğu görüldü.



