Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

Emeklilerin gereksinimlerini karşılaması amacıyla bir nakit kampanyası başlatılacağına dair sosyal medyada haber dolaşmaya başladı. Söylentilere göre maaşı 2500 TL ve üstünde olanlara nakit avans kullanma talihi verilecek. Bunun amacıyla emeklilerin yapması gereken yalnızca kendi bankalarına gidip müracaatta bulunmaktır. Bu kredi yardımıyla emeklilerin gereksinimlerini karşılaması kolaylaşacaktır.
Vakıfbank
Birçok emekli Vakıfbank'tan maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak oldukça fazla şekilde kredi kampanyası sunan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.
Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 3 sene vadeli olacağını söylenmektedir.