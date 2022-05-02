Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 03.05.2022 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 09:11
    ABONE OL

    Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

    Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu greksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.

    takvim.com.tr
    Maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

    Emeklilerin gereksinimlerini karşılaması amacıyla bir nakit kampanyası başlatılacağına dair sosyal medyada haber dolaşmaya başladı. Söylentilere göre maaşı 2500 TL ve üstünde olanlara nakit avans kullanma talihi verilecek. Bunun amacıyla emeklilerin yapması gereken yalnızca kendi bankalarına gidip müracaatta bulunmaktır. Bu kredi yardımıyla emeklilerin gereksinimlerini karşılaması kolaylaşacaktır.

    Vakıfbank

    Birçok emekli Vakıfbank'tan maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak oldukça fazla şekilde kredi kampanyası sunan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.

    Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 3 sene vadeli olacağını söylenmektedir.

        Nakit kredisinin de 50.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır. Böylece emekli maaşı üstünden kolay bir şekilde kredi almak de olası duruma geliyor!

        Vakıf Bank nakit avans faizi ne kadar?

        Nakit çekim prosedür kriterlerine makul ve kullanmak mümkün limiti yeterli olan müşterilerimiz faydalanabilir. NakiteTaksit faiz seviyesi % 1,80 olarak uygulanmaktadır. NakiteTaksit prosedürlerinde faiz tutarı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV ücreti alınır.

        Kamu bankalarının nakit kredi imkânı tanıyacağının haberlerinin gelmesinin sonrasında özel bankalardan da emeklilere ödemeye yapılacağına dair söylentiler gelmeye başladı. Ödeme yapacak bankaların Qnb Finansbank, İş Bankası, Denizbank olacağı ilk gelen haberler arasında yer almaktadır.

        Eğer emekli maaşını bu bankalardan alan kimseler varsa şubelerden çok daha geniş bilgi alabilirler.

            Kampanyalar başladıktan sonra internet üzerinden duyurulacağından bankaların internet sitelerini takip etmek ve mail duyurularına abone olmak olabildiğince faydalı olacaktır. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bu imkanlar yardımıyla kredi kartı borçlarını kapatabilir ve eksiklerini kısa sürede giderebilirler. Nakit kredilerinin kısa süreler içersinde onaylanacağı ve insanların hesaplarına süratlice yatırılacağı düşünülmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İhracatçıya kredi desteği! Bin ihracatçıya 1 milyar TL
            Haberler SGK Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı
                SON DAKİKA