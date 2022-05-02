Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

Vakıfbank

Birçok emekli Vakıfbank'tan maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak oldukça fazla şekilde kredi kampanyası sunan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.